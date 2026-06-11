Павел Василенко

На чемпионате мира, который официально начинается сегодня, европейские команды традиционно и статистически доминируют, когда речь идет о среднем росте команд.

Согласно официальным данным и анализу состава команд на этом чемпионате, на самом верху списка находятся две команды. Сборные Боснии и Герцеговины и Норвегии делят первое место с впечатляющим средним ростом команды 187,2 см.

Самый высокий футболист – босниец Стиепан Радельич – имеет рост 2,01 м.

Сразу за ними в списке самых высоких национальных команд находятся другие европейские сборные:

Швеция (средний рост 186,2 см)

Бельгия (средний рост 185,8 см)

Чехия (средний рост 185,7 см)

Германия (средний рост 185,4 см)

С другой стороны, такие команды, как Саудовская Аравия, Южная Африка и Катар, имеют самые низкие средние показатели на чемпионате (178,4 см), тогда как Сезар Янис из Панамы (1,60 м) и Марсело Флорес из Канады (1,64 м) являются одними из самых низких игроков.

Впервые в чемпионате мира примут участие 48 команд. Всего во время турнира будет сыграно 104 матча. Количество хозяев также беспрецедентное – турнир совместно принимают Соединенные Штаты, Канада и Мексика. Никогда прежде чемпионат мира не проводился на территории трех стран.

Чемпионат мира начнется 11 июня матчем между Мексикой и Южной Африкой. Это повторение первого матча турнира 2010 года. Финал запланирован на 19 июля.