Павел Василенко

Национальная сборная Гаити была вынуждена изменить дизайн своей формы всего за несколько дней до своего первого матча на чемпионате мира. Международная федерация футбола (ФИФА) запретила мотив, изображающий историческую военную сцену, который был частью оригинальной версии формы.

На футболках было изображено изображение битвы при Вертиерах 1803 года, которая сыграла ключевую роль в обретении независимости Гаити, а игроки также носили их во время двух товарищеских матчей во Флориде.

Колумбийский производитель Saeta заявил, что проконсультировался с ФИФА по поводу изменения дизайна, чтобы он соответствовал правилам федерации и не содержал политического послания. Однако компания заявила, что оригинальный дизайн был предназначен для того, чтобы отдать дань уважения мужчинам и женщинам, которые внесли свой вклад в свободное будущее Гаити, и не был политическим заявлением.

Гаити впервые за 52 года сыграет на чемпионате мира. Первый матч в группе C они сыграют в субботу, 13 июня, в Бостоне против Шотландии, а затем встретятся с Бразилией и Марокко.

Квалификация на турнир считается одной из самых значительных историй квалификации, поскольку страна долгое время сталкивается с бандитским насилием и не может проводить домашние матчи на собственной территории, сообщает AFP.

Впервые в чемпионате мира примут участие 48 команд. Всего во время турнира будет сыграно 104 матча. Количество хозяев также беспрецедентно – турнир совместно принимают Соединенные Штаты, Канада и Мексика. Еще никогда чемпионат мира не проводился на территории трех стран.

Чемпионат мира начнется 11 июня матчем между Мексикой и Южной Африкой. Это повторение первого матча турнира 2010 года. Финал запланирован на 19 июля.