Павел Василенко

В матче-открытии 23-го чемпионата мира сыграют хозяева поля Мексика против Южной Африки в группе А.

Чемпионат примут Мексика, США и Канада, а матч-открытие повторит поединок Мундиаля 2010 года в Южной Африке, ровно 16 лет спустя. Начало игры запланировано на четверг, 11 июня, в 22:00 по киевскому времени на стадионе «Ацтека» в Мехико, который принимал уже два чемпионата мира (1970, 1986).

Хозяева являются явными фаворитами и будут под большим давлением, но они выиграли только один из трех напряженных матчей. В последний раз африканская команда забила благодаря Рафаэлю Маркесу, который сейчас является помощником тренера Хавьера Агирре. Его команда достигла своего лучшего результата на двух чемпионатах мира на домашней земле, дойдя до четвертьфинала и заняв шестое место.

В расширенном формате чемпионата мира из 48 команд Мексику можно считать фаворитом на выход из группы А, в которую также входят Республика Корея и Чехия. Результаты последних матчей также играют на пользу мексиканцев, так как они не проиграли ни одного матча в этом году.

Южная Африка впервые с 2010 года, когда принимала турнир, сыграет на чемпионате мира. Подготовку команды сорвали визовые проблемы, которые задержали приезд нескольких футболистов. ЮАР потеряла драгоценное время на акклиматизацию к условиям в Мексике.

Ожидается, что на обновленном стадионе «Ацтека» будет царить праздничная атмосфера и присутствовать более 80 000 зрителей. На церемонии открытия выступит культовая колумбийская певица Шакира, которая вместе с певцом Burna Boy исполнит официальную песню чемпионата «Dai Dai». Кроме вышеупомянутого дуэта, также выступят Джей Балвин и южноафриканская певица Tyla. Продюсером церемонии является Марко Балич, креативный директор нескольких церемоний открытия Олимпиады, включая зимние Олимпийские игры 2026 года.

Церемония открытия начнется в 20:30 по киевскому времени, а остальные две страны-хозяйки проведут свои открытия. Каждая страна-хозяйка привнесет свой собственный визуальный стиль к церемонии, а Мексика привезет свои традиционные фигурки из бумаги papel picado.

«Чемпионат мира по футболу ФИФА – это событие, которое весь мир переживает вместе, и это начинается с того, как мы его откроем», – цитирует президента ФИФА Джанни Инфантино Al Jazeera.

Чемпионат мира начнется 11 июня матчем между Мексикой и Южной Африкой. Это повторение первого матча турнира 2010 года. Финал запланирован на 19 июля.

Ранее сообщалось, кто является фаворитом ЧМ-2026.