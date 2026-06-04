Сергей Разумовский

Будущее вингера Милана Рафаэля Леау остается одной из главных тем для итальянского клуба в летнее трансферное окно. Португалец может покинуть Серию А, однако на данный момент ситуация вокруг его возможного перехода не имеет четкого развития.

По информации La Gazzetta dello Sport, официальное предложение о трансфере 26-летнего футболиста пока сделал только один клуб — турецкий Галатасарай. Стамбульцы проявляют конкретный интерес к Леау и уже перешли от предыдущих контактов к реальным действиям.

При этом сам игрок не торопится соглашаться на переезд в Турцию. Приоритетным вариантом для него остается английская Премьер-лига. Леау хотел бы попробовать силы в одном из самых сильных чемпионатов мира, где его ранее связывали с несколькими топ-клубами.

Среди потенциальных претендентов называют Арсенал и Манчестер Юнайтед. Оба клуба могут искать усиления атаки, а профиль Леау хорошо соответствует командам, которые делают ставку на скорость, дриблинг и игру один на один на фланге. Однако реального прорыва в переговорах с английскими клубами пока нет. После очередного контакта с представителями Арсенала стороны не достигли существенного прогресса, а Манчестер Юнайтед также не предпринял конкретных шагов.

Контракт Леау с Миланом содержит клаусулу в 175 миллионов евро, но россонери, по данным итальянских медиа, готовы рассмотреть продажу за значительно меньшую сумму. Это может быть связано с финансовыми планами клуба и желанием обновить состав после не самого успешного сезона.

Милан в прошлом сезоне финишировал пятым в Серии А и вышел в Лигу Европы, что не соответствует амбициям клуба. Сам Леау также провел сезон ниже своего привычного уровня: на его счету 13 результативных действий — самое низкое достижение с 2021 года.

Несмотря на спад, португалец остается одним из самых ярких вингеров Серии А. Если Арсенал или Манчестер Юнайтед активизируются, Леау, вероятно, выберет АПЛ. Если же интерес из Англии не перерастет в предложение, главным претендентом останется Галатасарай.

Напомним, Милан расстался с Аллегри и еще тремя функционерами клуба.