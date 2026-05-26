Руководители Милана решили прекратить сотрудничество с итальянским специалистом Массимилиано Аллегри. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Также были уволены еще трое функционеров.

«После разочарования прошлого сезона задача, поставленная руководством перед Клубом, была четкой: вернуться в Лигу чемпионов и заложить основу для того, чтобы побеждать и стабильно оставаться на вершине Серии А.

На протяжении большей части сезона мы занимали первые две позиции в чемпионате, имея реальную возможность бороться за Скудетто. Однако концовка сезона оказалась значительно ниже уровня, продемонстрированного до этого момента, а вчерашнее разочаровывающее поражение превратило этот сезон в безоговорочный провал.

Пришло время для изменений и глубокой реорганизации спортивного департамента Клуба. С этого момента прекращается работа в «Милане» главного исполнительного директора Джорджо Фурлани, спортивного директора Игли Таре, главного тренера Массимиано Аллегри и технического директора Жоффре Монкади. Мы благодарим каждого из них за выполненную работу и преданность, продемонстрированную во время пребывания в Клубе.

Дальнейшие объявления о новых назначениях будут опубликованы, как только их утвердят, с целью формирования готовой структуры накануне следующего сезона».