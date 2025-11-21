Главный бомбардир ЛНЗ оценил победу над СК Полтава
Проспер принес победу над новичком УПЛ
Проспер Оба / Фото - ЛНЗ
Вингер ЛНЗ Проспер Оба подвел итоги стартового матча 13 тура УПЛ против СК Полтава (2:0). Его слова приводит УПЛ ТВ.
Я очень счастлив. Помог команде заработать 3 очка, так что я чувствую себя хорошо.
Хотел забить третий. Я уже пообещал кому-то, что забью три, поэтому хотел забить, - признался Проспер.
ЛНЗ с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице УПЛ после 13 туров.
29 ноября ЛНЗ дома примет Кудривку (15:30).
