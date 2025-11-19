В ночь с 18 на 19 ноября, после завершения последних матчей квалификации в зоне КОНКАКАФ, стал известен полный состав участников межконтинентальных стыковых матчей чемпионата мира 2026 года. Футбольное первенство пройдет летом в США, Канаде и Мексике.

За две финальные путевки на мундиаль вне рамок конфедерационного отбора будут бороться шесть сборных: Ирак, ДР Конго, Ямайка, Боливия, Суринам и Новая Каледония.

По рейтингу ФИФА две верхние позиции среди этой шестерки принадлежат Ираку и ДР Конго — именно они начнут борьбу сразу с финальных матчей. Ямайке, Боливии, Суринаму и Новой Каледонии предстоит пройти две стадии плей-офф, начиная с полуфиналов.

Все матчи стыкового турнира примут мексиканские города Гвадалахара и Монтеррей. Проведение жеребьевки межконтинентальных стыков запланировано на 20 ноября.