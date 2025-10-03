Главный тренер Кристал Пэлас Оливер Гласнер поделился своими впечатлениями от победы команды в матче первого тура Лиги конференций над киевским Динамо со счетом 2:0.

«Мы контролировали игру большую часть времени, но сразу после красной карточки давление немного возросло — но в целом, я думаю, мы заслужили победу. Мы знали, что Динамо будет играть от защиты, как против Ромы, например, в прошлом году, так что это не было большим сюрпризом, но немного удивило то, что они начали матч таким образом.

Спасибо игрокам, потому что мы забили очень красивый гол благодаря Дани Муньосу. Это было одно из наших умений против низких блоков, когда мы заходили за ворота. У нас было еще два отличных момента, и я считаю, что это была абсолютно заслуженная победа.

Похоже, что команды в Европе больше реагируют на то, как мы играем, потому что в Премьер-лиге каждая команда играет в своем стиле, по своей схеме, один или два раза случается, что соперник меняет свою схему, как и произошло против Динамо. Возможно, сейчас ситуация немного другая, и посмотрим, продолжится ли так дальше, но подготовить команду несложно, потому что игроки очень стремятся к успеху, и, конечно, мы хотим, чтобы они продолжали работать, и им действительно легко сохранять концентрацию.

Мы не отдаем предпочтение одному из турниров. Мы всегда хотим выиграть следующий матч, и я только что сказал игрокам после игры: "Поздравляю с хорошим началом". Мы очень уважаем Динамо, поэтому играть на выезде, начать с победы и набрать три очка — это очень позитивно.

Но теперь нам нужно сменить фокус и подготовиться к Эвертону в воскресенье. Каждый турнир одинаково важен, и мы хотим продолжать в том же духе — игра за игрой, показывая максимум в каждой игре. Я горжусь тем, что мы смогли начать еврокубки с победы на выезде против очень сильного соперника. Это был очень позитивный день», — приводит слова Гласнера пресс-служба клуба.