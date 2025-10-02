Сергей Стаднюк

Тренерский штаб национальной сборной Украины во главе с Сергеем Ребровым определился со списком игроков, которые будут готовиться к октябрьским матчам отбора на чемпионат мира-2026 против Исландии (10 октября, Рейкьявик, 21:45 по киевскому времени) и Азербайджана (13 октября, Краков, 21:45). В основной состав вошли 25 футболистов, еще шесть — в резервном списке. Об этом сообщила пресс-служба УАФ.

Интересно, что даже в резервном списке отсутствуют голкипер Реала Андрей Лунин и защитник Динамо Александр Караваев. Отметим, что после прошлого сбора национальной команды защитник киевлян забил сразу три мяча. Однако в составе появился Александр Тимчик, который только восстановился после травмы.

🇺🇦 Состав сборной Украины

🧤 Вратари: Георгий Бущан (Полесье Житомир), Анатолий Трубин (Бенфика Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризник (Шахтер Донецк).

🛡 Защитники: Илья Забарный (Пари Сен-Жермен Париж, Франция), Александр Сваток (Остин, США), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Юхим Конопля (все — Шахтер Донецк), Александр Тимчик (Динамо Киев), Виталий Миколенко (Эвертон Ливерпуль, Англия), Богдан Михайличенко (Полесье Житомир).

🧠 Полузащитники: Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия), Иван Калюжный (Металлист 1925 Харьков), Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Назар Волошин (все — Динамо Киев), Георгий Судаков (Бенфика Лиссабон, Португалия), Артем Бондаренко (Шахтер Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба — Полесье Житомир), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Александр Зубков (Трабзонспор Трабзон, Турция), Руслан Малиновский (Дженоа Генуя, Италия).

🎯 Нападающие: Артем Довбик (Рома Рим, Италия), Владислав Ванат (Жирона, Испания).

👥 Резервный список

Руслан Нещерет, Александр Пихальонок (оба — Динамо Киев), Олег Очеретько, Дмитрий Криськив (оба — Шахтер Донецк), Евгений Чеберко (Коламбус Крю США), Максим Таловер (Сток Сити Сток-он-Трент, Англия).

Сбор команды стартует 6 октября в Польше. Уже 8-го числа «сине-желтые» вылетят в Рейкьявик. На следующий день, 9 октября, на стадионе «Лейгардальсведлюр» пройдут традиционные предматчевые активности: пресс-конференция Сергея Реброва и одного из игроков (20:30 по киевскому времени), а также открытая тренировка (21:00). Возвращение команды в Польшу запланировано на 11 октября.

В Кракове, накануне матча с Азербайджаном, 12 октября состоятся стандартные медиа- и тренировочные мероприятия. В 17:30 (местное время) перед журналистами выступит Сергей Ребров вместе с одним футболистом сборной, а уже в 18:00 команда проведет тренировку. В тот же вечер азербайджанская сторона проведет собственные медиаактивности: общение с прессой начнется в 19:30, а тренировка соперников — в 20:00.

Напомним, сборная Украины с одним очком пока занимает третье место в группе, уступая Франции (6) и Исландии (3).