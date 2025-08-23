Павел Василенко

В матче первого тура чемпионата Италии Сассуоло на своем поле проиграл Наполи со счетом 0:2. В составе гостей отличились Мактоминей и Де Брюйне. Бельгийский хавбек забил дебютный гол за неаполитанскую команду.

В параллельном матче Дженоа дома принимал Лечче. Встреча завершилась вничью – 0:0. Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский весь матч провел в запасе.

Серия А, 1-й тур

Дженоа – Лечче – 0:0

Сассуоло – Наполи – 0:2

Голы: Мактоминей, 17, Де Брюйне, 57.