Гол Де Брюйне помог Наполи на выезде обыграть Сассуоло, Дженоа без Малиновского не победила Лечче
Сыграно два матча в Серии А
31 минуту назад
Фото - ФК Наполи
В матче первого тура чемпионата Италии Сассуоло на своем поле проиграл Наполи со счетом 0:2. В составе гостей отличились Мактоминей и Де Брюйне. Бельгийский хавбек забил дебютный гол за неаполитанскую команду.
В параллельном матче Дженоа дома принимал Лечче. Встреча завершилась вничью – 0:0. Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский весь матч провел в запасе.
Серия А, 1-й тур
Дженоа – Лечче – 0:0
Сассуоло – Наполи – 0:2
Голы: Мактоминей, 17, Де Брюйне, 57.