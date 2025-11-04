Гол экс-игрока Шахтёра не спас аутсайдера Экстракласы от поражения. Видео
Лехия уступила Радомьяку
около 2 часов назад
Матч между Лехией и Радомьяком завершал программу 14 тура Экстраклассы. Поединок в Гданьске закончился со счетом 1:2.
Команда с наибольшим представительством украинцев в польском чемпионате продолжает оставаться в зоне вылета. С первых минут на поле появился только полузащитник Иван Желизко.
На 66-й минуте главный тренер Лехии Джон Карвер выпустил на поле Богдана Вьюнника. Экс-игрок Шахтера и молодежной сборной Украины подсластил горечь поражения зелено-белых.
Арендованные динамовцы Максим Дячук и Антон Царенко наблюдали за игрой с скамейки запасных Лехии.
Экстракласса. 14 тур
Лехия - Радомьяко 1:2
Голы: Вьюнник, 90+3 - Капита, 35, Тапсоба, 84
Лехия занимает 16 место в Экстраклассе, имея в своем активе 10 очков. 8 ноября в Гданьск приедет Видзев, который возглавляет хорошо знакомый Игор Йовичевич.
