Матч между Лехией и Радомьяком завершал программу 14 тура Экстраклассы. Поединок в Гданьске закончился со счетом 1:2.

Команда с наибольшим представительством украинцев в польском чемпионате продолжает оставаться в зоне вылета. С первых минут на поле появился только полузащитник Иван Желизко.

На 66-й минуте главный тренер Лехии Джон Карвер выпустил на поле Богдана Вьюнника. Экс-игрок Шахтера и молодежной сборной Украины подсластил горечь поражения зелено-белых.

Арендованные динамовцы Максим Дячук и Антон Царенко наблюдали за игрой с скамейки запасных Лехии.

Экстракласса. 14 тур

Лехия - Радомьяко 1:2

Голы: Вьюнник, 90+3 - Капита, 35, Тапсоба, 84

Лехия занимает 16 место в Экстраклассе, имея в своем активе 10 очков. 8 ноября в Гданьск приедет Видзев, который возглавляет хорошо знакомый Игор Йовичевич.