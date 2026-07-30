Сергей Разумовский

Завершились матчи-ответы второго раунда квалификации Лиги чемпионов от 29 июля 2026 года.

Наиболее драматическим стало противостояние датского Орхуса и польского Леха. После поражения со счетом 1:4 в первом матче Орхус повторил этот результат уже в основное время ответной встречи. В дополнительное время датчане забили еще один мяч, а в серии пенальти одержали победу и оформили выход в следующий раунд квалификации.

Матчи с участием украинцев

Университатя Крайова на выезде сыграла вничью с Левски — 2:2. Украинский защитник Александр Романчук не попал в заявку на матч, а голкипер Павел Исенко пропустил поединок из-за травмы. Румынский клуб продолжит выступления в квалификации Лиги Европы.

Фенербахче в гостях сыграл вничью с Гурником Забже — 1:1. Этого результата турецкой команде хватило для выхода в следующий этап. Украинский вингер Гурника Максим Хлань появился на поле на 63-й минуте.

Статистические показатели Хланя

оценка — 7,0 (FlashScore);

два удара, один из них в створ ворот;

32 касания мяча, три — в штрафной площади;

45% успешных обводок — 5 из 11;

93% точности передач — 13 из 14;

две из двух передач с продвижением;

шесть из 17 выигранных единоборств — 35%;

один успешный подкат;

одно нарушение правил;

одно перехват;

одно выбивание.

В заключительном матче игрового дня братиславский Слован сыграл вничью с Иберией 1999 — 1:1. Украинский нападающий Николай Кухаревич помог словацкой команде достичь необходимого результата, отметившись голом. Слован удержал преимущество после победы в первом матче — 2:0.

Таким образом, Кухаревич продолжит борьбу в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Романчук, Исенко и Хлань вместе со своими командами будут выступать в квалификации Лиги Европы.

Квалификация Лиги чемпионов. Второй раунд, матчи-ответы

Кайрат (Казахстан) – Омония (Кипр) 1:0 (6:5 – пен.)

Гол: Эдмилсон, 37

Удаления: Какулис, 26, Кулибали, 111 (оба – Омония)

Первый матч – 0:1

Жальгирис (Литва) – КИ Клаксвик (Фарер. о-ва) 1:0

Гол: Крекович, 85

Первый матч – 0:0

Лех Познань (Польша) – Орхус (Дания) 1:4 (3:4 – пен.)

Голы: Ягелло, 95 – Бех, 32, Арнстад, 54, Тингагер, 75, Кристьяунссон, 100

Первый матч – 4:1

Университатя Крайова (Румыния) – Левски (Болгария) 2:2

Голы: Банку, 45+2, Рус, 48 – Эвертон Бала, 13, Невеш, 16

Первый матч – 0:1

Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – Викингур (Исландия) 2:0

Голы: Ахмед, 65, Гана, 80

Первый матч – 1:2

Гурник Забже (Польша) – Фенербахче (Турция) 1:1

Голы: Сачек, 45+10 – Талиска, 12 (пен.)

Первый матч – 0:1

Црвена Звезда (Сербия) – Ларн (Северная Ирландия) – 5:0 (2:0)

Голы: Катай, 3, Арнаутович, 45+4, 60, Лоижа, 49, Букари, ``` 79

Первый матч – 4:0

Слован Братислава (Словакия) – Иберия 1999 (Грузия) 1:1

Голы: Кухаревич, 44 – Сихарулашвили, 51

Первый матч – 2:0