Гол Кухаревича, вылет Романчука и Хланя: кто прошёл дальше во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. Видео
Известно, как выступили украинские футболисты
около 2 часов назадПодписаться в
Завершились матчи-ответы второго раунда квалификации Лиги чемпионов от 29 июля 2026 года.
Наиболее драматическим стало противостояние датского Орхуса и польского Леха. После поражения со счетом 1:4 в первом матче Орхус повторил этот результат уже в основное время ответной встречи. В дополнительное время датчане забили еще один мяч, а в серии пенальти одержали победу и оформили выход в следующий раунд квалификации.
Матчи с участием украинцев
Университатя Крайова на выезде сыграла вничью с Левски — 2:2. Украинский защитник Александр Романчук не попал в заявку на матч, а голкипер Павел Исенко пропустил поединок из-за травмы. Румынский клуб продолжит выступления в квалификации Лиги Европы.
Фенербахче в гостях сыграл вничью с Гурником Забже — 1:1. Этого результата турецкой команде хватило для выхода в следующий этап. Украинский вингер Гурника Максим Хлань появился на поле на 63-й минуте.
Статистические показатели Хланя
- оценка — 7,0 (FlashScore);
- два удара, один из них в створ ворот;
- 32 касания мяча, три — в штрафной площади;
- 45% успешных обводок — 5 из 11;
- 93% точности передач — 13 из 14;
- две из двух передач с продвижением;
- шесть из 17 выигранных единоборств — 35%;
- один успешный подкат;
- одно нарушение правил;
- одно перехват;
- одно выбивание.
В заключительном матче игрового дня братиславский Слован сыграл вничью с Иберией 1999 — 1:1. Украинский нападающий Николай Кухаревич помог словацкой команде достичь необходимого результата, отметившись голом. Слован удержал преимущество после победы в первом матче — 2:0.
Таким образом, Кухаревич продолжит борьбу в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Романчук, Исенко и Хлань вместе со своими командами будут выступать в квалификации Лиги Европы.
Квалификация Лиги чемпионов. Второй раунд, матчи-ответы
Кайрат (Казахстан) – Омония (Кипр) 1:0 (6:5 – пен.)
Гол: Эдмилсон, 37
Удаления: Какулис, 26, Кулибали, 111 (оба – Омония)
Первый матч – 0:1
Жальгирис (Литва) – КИ Клаксвик (Фарер. о-ва) 1:0
Гол: Крекович, 85
Первый матч – 0:0
Лех Познань (Польша) – Орхус (Дания) 1:4 (3:4 – пен.)
Голы: Ягелло, 95 – Бех, 32, Арнстад, 54, Тингагер, 75, Кристьяунссон, 100
Первый матч – 4:1
Университатя Крайова (Румыния) – Левски (Болгария) 2:2
Голы: Банку, 45+2, Рус, 48 – Эвертон Бала, 13, Невеш, 16
Первый матч – 0:1
Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – Викингур (Исландия) 2:0
Голы: Ахмед, 65, Гана, 80
Первый матч – 1:2
Гурник Забже (Польша) – Фенербахче (Турция) 1:1
Голы: Сачек, 45+10 – Талиска, 12 (пен.)
Первый матч – 0:1
Црвена Звезда (Сербия) – Ларн (Северная Ирландия) – 5:0 (2:0)
Голы: Катай, 3, Арнаутович, 45+4, 60, Лоижа, 49, Букари, ``` 79
Первый матч – 4:0
Слован Братислава (Словакия) – Иберия 1999 (Грузия) 1:1
Голы: Кухаревич, 44 – Сихарулашвили, 51
Первый матч – 2:0
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