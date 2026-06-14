Гол Макгина принес Шотландии победу над Гаити на чемпионате мира-2026
Единственный мяч был забит в первом тайме
1 день назадПодписаться в
Сборная Шотландии с победы стартовала на чемпионате мира-2026, обыграв команду Гаити в матче первого тура группы C.
Судьбу противостояния решил единственный гол в первом тайме — на 28-й минуте отличился лидер шотландцев и полузащитник английской Астон Виллы Джон Макгинн.
После перерыва футболистам Гаити не удалось навязать фавориту борьбу и конвертировать активность в забитые мячи.
Чемпионат мира-2026. 1-й тур. Группа C
Гаити — Шотландия — 0:1
Гол: Макгинн, 28
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В следующем туре Гаити сыграет против Бразилии, а Шотландия проведет игру против Марокко.
Напомним, что ранее в группе C Бразилия потеряла очки в матче с Марокко.