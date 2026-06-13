Абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) в интервью YouTube-каналу Independent Women высказался о важности языка и влиянии российской пропаганды.

Именитый боксер признался, что долго не задумывался над этим вопросом и руководствовался принципом «какая разница».

Я жил много лет в пропаганде, и она тоже играла со мной. Я человек, который общался большую часть своей жизни на русском языке. Но с детства я говорил и на русском, и на украинском, потому что школу начал и закончил на украинском. И когда я давал интервью у себя в стране после каких-то соревнований, делал это исключительно на украинском. В целом я думал: «Какая разница? Ну, мы же друг друга понимаем».

Сейчас я понимаю, что язык — это твоя идентичность, это твое оружие и то, что делает тебя тем, кем ты есть. Я люблю жить, радоваться, ходить на рыбалку, купаться, радоваться жизни. Но если кто-то мешает мне это делать, мы собираемся вместе и отвоевываем свое место под солнцем. Украинцы по своей натуре — это добрые люди, которые хотят работать, жить, радоваться и даже помогать, если кто-то в этом нуждается. Если кто-то пытается мешать этой невероятной жизни, пусть остерегается.