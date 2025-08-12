Форвард Металлиста 1925 Алексей Сидоров сообщил руководству клуба, что не намерен возвращаться в Украину, находясь на Кипре по семейным обстоятельствам, сообщает Татотаке.

Телефонный разговор между футболистом и представителями харьковчан подтвердил его решение остаться за границей.

Вице-президент Металлиста 1925 Юрий Коротун подчеркнул, что Сидоров имеет время до 11 августа для возвращения. В случае отказа будут применены предусмотренные контрактом меры.

Контракт нападающего с клубом действует до 2028 года, и в случае неп возвращения руководство Металлиста 1925 планирует обратиться в суд для защиты своих юридических прав.

Напомним, Алексей Сидоров в конце июня - начале июля вернулся из аренды из ковалевского Колоса и тренировался с молодежной командой, а затем самовольно покинул Украину. В это время Металлист 1925 находился на сборах в Австрии. Подробности и механизм отъезда Сидорова не раскрываются, но наверняка игрок получил право на выезд из страны как игрок клуба УПЛ.