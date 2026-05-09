Сергей Разумовский

В матче 32-го тура польской Экстраклассы гданьская Лехия потерпела выездное поражение от Видзева Лодзь. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля, которые фактически решили судьбу игры еще в первом тайме.

Главной действующей фигурой поединка стал Бергьер. Футболист Видзева дважды отличился до перерыва и обеспечил своей команде комфортное преимущество. Сначала он открыл счет уже на 10-й минуте, а на 28-й оформил дубль, еще больше усложнив положение Лехии. На 37-й минуте Капуади забил третий мяч хозяев, после чего гданьской команде было крайне трудно рассчитывать на положительный результат.

Лехия смогла ответить лишь в середине второго тайма. На 66-й минуте украинский полузащитник Иван Желизко забил эффектный гол ударом издалека. Мяч после его удара оказался в сетке ворот Видзева, сократив отставание гостей в счете.

Интересно, что результативную передачу на Желизко выполнил еще один украинец Антон Царенко, который выступает за Лехию на правах аренды из киевского Динамо. Царенко появился на поле на 65-й минуте, а уже почти первым своим активным эпизодом помог команде забить. Для украинского хавбека это был заметный выход на замену, ведь он быстро повлиял на атакующие действия гданьского клуба.

Сам Желизко, кроме забитого мяча, также получил в этом матче желтую карточку. Несмотря на гол украинца, Лехия не смогла вернуть интригу в поединок и избежать поражения. В конце встречи Видзев остался в меньшинстве: на 88-й минуте Шеху получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Однако времени для того, чтобы воспользоваться численным преимуществом, у гостей практически не осталось.

В составе Лехии также есть другие украинские футболисты. Центральный защитник Максим Дьячук вышел в стартовом составе и провел почти весь матч, покинув поле на 90-й минуте. Вратарь Богдан Сарнавский на этот раз остался в запасе. Нападающий Богдан Вьюнник не смог помочь команде из-за травмы.

После этого поражения Лехия осталась с 38 очками и продолжает находиться в зоне вылета. В то же время ситуация в нижней части турнирной таблицы остается очень напряженной.

Борьба за сохранение места в Экстраклассе еще далеко не завершена. Тот же Видзев, Корона, Краковия и Мотор имеют по 39 очков, а Пяст и Легия набрали по 40. Так что отставание Лехии от конкурентов минимально, и все может решиться в последних турах сезона.

Чемпионат Польши, 32-й тур

Видзев Лодзь – Лехия Гданьск 3:1

Голы: Бергьер, 10, 28, Капуади, 37 – Желизко, 66

Удаление: Шеху, 88, Видзев, вторая желтая карточка