Сергей Разумовский

Эрлинг Холанд стал главным героем выездного матча Манчестер Сити против Порту в первом туре общего этапа Лиги чемпионов. Норвежский нападающий дважды поразил ворота португальской команды и помог англичанам одержать победу с счетом 2:0.

Холанд открыл счет на 47-й минуте, а уже в компенсированное время, на 91-й, оформил дубль. Благодаря этим голам форвард довел свой вклад в самый престижный клубный турнир Европы до 59 мячей в 59 матчах.

По количеству голов в Лиге чемпионов норвежец обошел Томаса Мюллера, на счету которого 57 результативных ударов, и поднялся на седьмое место в историческом списке лучших бомбардиров турнира.

Впереди Холанда остаются Килиан Мбаппе и Рауль, которые забили по 71 мячу, Карим Бензема с 90 голами, Роберт Левандовский со 109, Лионель Месси со 129 и Криштиану Роналду, который возглавляет рейтинг с 140 результативными ударами.