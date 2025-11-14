Павел Василенко

После матчей четверга обновилась таблица лучших бомбардиров европейской квалификации к чемпионату мира-2026, и Эрлинг Холанд уверенно удержал вершину гонки.

В встрече Норвегии с Эстонией скандинавы прогнозируемо победили 4:1. Форвард норвежцев Холанд оформил дубль и довел свой невероятный показатель до 14 голов в отборе – ровно вдвое больше, чем у Мемфиса Депая, чья сборная Нидерландов сыграет с Польшей в пятницу.

Третье место делят сразу трое: Марко Арнаутович (Австрия, матч с Кипром – в субботу), Кевин Де Брюйне (Бельгия, не сыграет с Казахстаном из-за травмы) и Андрей Крамарич (Хорватия, встреча с Фарерами – в пятницу). Все имеют одинаковую статистику – шесть голов и одну голевую передачу.

К группе преследователей приблизился и Килиан Мбаппе, который в матче против Украины (4:0) оформил дубль и довел счет до пяти мячей в квалификации. Столько же имеет и норвежец Александер Сёрлот, который тоже забил дважды Эстонии.