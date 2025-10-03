Турецкий вратарь французского Лилля Берке Озер поделился впечатлениями от своего яркого выступления во втором туре группового этапа Лиги Европы в матче против Ромы (1:0), где сумел трижды отбить пенальти — дважды после ударов Артема Довбика и один раз после попытки Матиаса Суле.

«Это была безумная ночь. Перед матчем я пообещал своей девушке, что не пропущу ни одного гола. Она сказала мне, что прошло уже много времени с тех пор, как я в последний раз играл на ноль. Я не думал, что это будет так сложно, но в конце концов мне удалось сохранить ворота сухими. Честно говоря, я не знаю, как мне это удалось.

Если бы был четвертый пенальти, я мог бы и его отбить. Это был невероятный вечер для команды. Для меня важны три очка, а не три отраженных пенальти».