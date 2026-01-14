Гвардиола отреагировал на незасчитанный гол Семеньо в полуфинале Кубка английской лиги
около 3 часов назад
Хосеп Гвардиола / фото - Getty
Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал отмененный гол Семеньо во время первого полуфинального матча Кубка английской лиги с Ньюкаслом.
Четверо арбитров и VAR не смогли сразу принять решение, поэтому обратились к главному судье. Мы понимаем, как это работает, и такие моменты делают нас сильнее. Самое важное – наша реакция. Это полуфинал, мы играем за очень многое, за выход в финал, и подобные ситуации закаляют команду, – приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
Ответный матч между Манчестер Сити и Ньюкаслом состоится 4 февраля на стадионе Этихад. Победитель этой пары в финале Кубка английской лиги сыграет с Челси или Арсеналом.