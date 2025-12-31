«Трабзонспор» нашёл для Сикана новую команду
Соглашение между клубами достигнуто
8 минут назад
Данило Сикан/ Фото - Трабзонспор
Нападающий Трабзонспора Данило Сикан может оказаться в другом клубе турецкой Суперлиги, сообщает журналист Джан Озбудак
Услугами украинца интересуется Касымпаша. Между руководителями клубов есть предварительная договоренность об аренде до конца сезона.
Окончательное решение будет принято самим футболистом, на которого есть спрос других команд.
Копенгаген связался с Трабзонспором по поводу трансфера Сикана.