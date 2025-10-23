Бывший тренер Колоса Ярослав Вишняк в эксклюзивном интервью Xsport перед матчем второго тура Лиги конференций Самсунспор – Динамо поделился мнением о влиянии на киевлян потери нападающего Владислава Ваната.

Когда игрок калибра Ваната покидает УПЛ, это накладывает свой отпечаток. К сожалению, в сегодняшнем Динамо нет игрока, который бы поставил голы на поток. Даже при отсутствии Влада Динамо создает кучу моментов и забивает. И снова мы возвращаемся к отсутствию баланса, который был при Луческу до 22 года. Без надежной защиты выиграть чемпионат и быть успешным в Европе довольно сложно.

Конфликт Ярмоленко и Шовковского? За этим интересно будет наблюдать, как две культовые фигуры для истории Динамо попробуют договориться, чтобы снизить градус напряжения в раздевалке. В такие моменты команду может кто-то из партнеров повести за собой. В кризисных ситуациях можно увидеть те или иные задатки у игроков брать на себя ответственность за результат.