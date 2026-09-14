Павел Василенко

Главный тренер Черноморца Роман Григорчук прокомментировал поражение своей команды от Шахтёра в шестом туре УПЛ. Одесситы во Львове уступили «горнякам» со счетом 0:2.

«Мы намного-намного слабее, и видно, насколько мы сыро выглядим. У нас на то есть объективные причины, и мы понимаем, что должны терпеть еще некоторое время, потому что слишком поздно укомплектовались», – сказал Григорчук в эфире УПЛ ТВ.

По словам тренера, Черноморец пока даже не определился с основным составом. В то же время специалист отдельно подчеркнул проблемы команды в атакующей игре.

«Мы очень слабо выглядим в атаке. Нам не хватает мастерства, и из-за этого мы не можем воспользоваться этими ситуациями».

После шести туров одесситы занимают 13-е место в турнирной таблице УПЛ, имея четыре очка.

В седьмом туре 18 сентября Черноморец на своем поле примет Оболонь.