Павел Василенко

В матче шестого тура Украинской Премьер-лиги Шахтер во Львове принимал Черноморец. Поединок завершился победой донецкой команды со счетом 2:0.

Судьба встречи была решена еще в первом тайме. На 13-й минуте Невертон выполнил прострел с левого фланга, а Олег Очеретько ударом головой с нескольких метров открыл счет. Для хавбека этот гол стал десятым в чемпионате Украины.

На 34-й минуте Шахтер удвоил преимущество. Лука Мейреллиш отозвался на передачу Валерия Бондаря и точным ударом отправил мяч в ворота Черноморца. После перерыва горняки продолжали контролировать ход игры, однако больше голов в матче не было.

После шести туров Шахтер занимает второе место с 15 очками, а Черноморец идет 13-м, имея четыре балла. В седьмом туре Шахтер сыграет с ЛНЗ 20 сентября, а Черноморец 18 сентября примет Оболонь.

УПЛ, 6-й тур

Шахтер – Черноморец – 2:0

Голы: Очеретько, 13 (1:0). Мейреллиш, 34 (2:0).