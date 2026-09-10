Сергей Разумовский

Черноморец не сможет рассчитывать на одного из ключевых центральных защитников в матче шестого тура украинской Премьер-лиги против Шахтера. По информации «ТаТоТаке», арендное соглашение между клубами не позволяет Марьяну Фарине принять участие во встрече.

Левоногий защитник принадлежит Шахтеру и играет за одесскую команду на правах аренды. Матч между Черноморцем и донецким клубом состоится во Львове, однако Фарина не сможет выйти на поле из-за условий договора.

В то же время Олег Пушкарев имеет право сыграть против Шахтера. Защитник полноценно перешел в Черноморец, поэтому никаких юридических ограничений для его участия в матче нет.

Под вопросом также остается выход Владислава Клименко. Футболист получил травму в первом тайме матча против Левого Берега и сейчас проходит восстановление.

Не определился тренерский штаб и по поводу участия Владислава Герича. Защитник лечится уже несколько недель, поэтому его готовность к предстоящему матчу пока не подтверждена.

Матч Черноморец – Шахтер состоится в рамках шестого тура чемпионата Украины во Львове.