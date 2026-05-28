Сергей Разумовский

Барселона начала переговоры с Ньюкаслом о возможном трансфере вингера сборной Англии Энтони Гордона. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, каталонский клуб уже сделал стартовое предложение за 25-летнего футболиста — 80 миллионов евро плюс бонусы. Однако, на данный момент стороны еще не достигли окончательного согласия, хотя переговорный процесс продолжается.

Интерес к Гордону проявляет не только Барселона. Ранее сообщалось, что серьезный интерес в подписании английского вингера также демонстрирует мюнхенская Бавария, так что борьба за игрока может оказаться довольно напряженной.

В текущем сезоне Энтони Гордон демонстрирует хорошую результативность в составе Ньюкасла. На его счету 17 забитых мячей и 5 результативных передач в 46 матчах. Действующий контракт футболиста с английским клубом действует до 2030 года, что может существенно повлиять на итоговую сумму возможного трансфера.

Фабрицио Романо добавляет, что Ньюкасл уже принял предложение Барселоны. На этой неделе игрок должен отправиться в Испанию для прохождения медицинского обследования.

Гордон является воспитанником академий Ливерпуля и Эвертона. Именно в составе ирисок до 2023 года он выступал вместе с защитником сборной Украины Виталием Миколенко.

Также интересно, что в сезоне-2025/2026 за Барселону на правах аренды уже играл другой английский вингер, способный действовать и на позиции форварда, — Маркус Рэшфорд.