Владимир Кириченко

Манчестер Юнайтед рассчитывает получить до 80 млн евро от продаж английского вингера Маркуса Рэшфорда и датского форварда Расмуса Хёйлунда летом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Наполи уже заплатил за аренду Хёйлунда 6 млн евро. Опция выкупа составляет 44 млн, и в МЮ уверены, что она будет активирована.

А переговоры по полному трансферу Рэшфорда в Барселону за 30 млн евро находятся на продвинутой стадии.

