МЮ планирует получить космическую сумму от продаж Рэшфорда и Хойлунда
Красные дьяволы летом могут солидно заработать
20 минут назад
Решфорд и Гойлунд / Фото - Mirror
Манчестер Юнайтед рассчитывает получить до 80 млн евро от продаж английского вингера Маркуса Рэшфорда и датского форварда Расмуса Хёйлунда летом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Наполи уже заплатил за аренду Хёйлунда 6 млн евро. Опция выкупа составляет 44 млн, и в МЮ уверены, что она будет активирована.
А переговоры по полному трансферу Рэшфорда в Барселону за 30 млн евро находятся на продвинутой стадии.
Напомним, Ньюкасл в меньшинстве нанес Каррику первое поражение у руля Манчестер Юнайтед.