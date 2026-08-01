Сергей Разумовский

Арсенал уже несколько месяцев работает над возможным подписанием левого вингера Реала Винисиуса Жуниора. Об этом сообщает The Athletic.

Лондонский клуб внимательно следит за ситуацией вокруг 26-летнего бразильца, чье будущее в мадридской команде остается неопределенным. Спортивный директор Арсенала Андреа Берта уже контактировал с представителями футболиста и обсуждал потенциальный переход.

В лондонском клубе рассматривают Винисиуса как возможную главную звезду команды Микеля Артеты. Руководство Арсенала считает, что бразилец способен существенно усилить атакующую линию и стать новым символом команды.

Ради потенциального трансфера лондонцы готовы отойти от собственной финансовой политики. Арсенал может предложить Винисиусу значительную зарплату, большой подписной бонус, а также привлекательные условия по использованию имиджевых прав. Владельцы клуба уже согласовали основные финансовые параметры возможной сделки, ожидая от перехода не только спортивной пользы, но и серьезного коммерческого эффекта.

Действующий контракт Винисиуса с Реалом рассчитан до лета 2027 года. Арсенал надеется воспользоваться ситуацией и договориться о сниженной трансферной сумме. Лондонцы рассчитывают на то, что мадридский клуб рискует потерять футболиста бесплатно, если не сможет продлить с ним контракт до следующего лета.

Несмотря на сложность переговоров, в Арсенале сохраняют оптимизм относительно возможного перехода. В клубе считают, что Винисиус может согласиться на сотрудничество с командой Артеты, если не достигнет соглашения с Реалом о продлении контракта.

Основной проблемой в переговорах между бразильцем и мадридским клубом остаются финансовые требования футболиста. Согласно информации источника, Винисиус хочет получать почти 30 миллионов евро чистыми за сезон. В общий пакет должны войти базовая зарплата, бонусы за командные и индивидуальные достижения, а также отдельная выплата за продление договора.

Именно бонус за подписания нового контракта стал главной преградой во время переговоров. Реал не хочет соглашаться на такие условия, опасаясь создать прецедент для других ведущих футболистов команды.

Мадридцы предлагают Винисиусу около 20 миллионов евро чистыми в год. В то же время бразилец готов несколько снизить свои финансовые требования, если это поможет сторонам достичь компромисса и оформить новое соглашение.

В сезоне 2025/26 Винисиус забил 22 гола во всех турнирах за Реал. Мадридская команда второй раз подряд завершила сезон без трофеев. В чемпионате Испании клуб занял второе место, отстав от Барселоны на восемь очков.

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