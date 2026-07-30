Павел Василенко

Мадридский Реал и английский Фулхэм достигли полной договоренности по трансферу 22-летнего испанского нападающего Гонсало Гарсии. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма сделки составит 40 миллионов евро гарантированных выплат, а еще 2 миллиона предусмотрены в виде бонусов. В то же время мадридский клуб сохранил за собой 30% от суммы будущей продажи футболиста, а также получил право первоочередного выкупа – в случае поступления предложения от другого клуба Реал сможет повторить его и вернуть игрока.

Гонсало Гарсия считался одним из самых перспективных воспитанников академии «сливочных». В прошлом сезоне он провел 39 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей, однако лишь 15 раз выходил в стартовом составе из-за высокой конкуренции со стороны Килиана Мбаппе.

За первую команду Реала нападающий дебютировал в 2023 году. Всего в футболке мадридского клуба он сыграл 51 матч, в которых отметился 13 забитыми мячами.

Также сообщается, что в ближайшее время в Фулхэм может перебраться еще один молодой футболист Реала – 21-летний полузащитник Сезар Палациос. Английский клуб продолжает активно работать над усилением состава перед стартом нового сезона.