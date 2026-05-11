Сергей Разумовский

Польский Видзев официально сообщил о расторжении контракта с бывшим главным тренером команды Игорем Йовичевичем. Соглашение с хорватским специалистом и его тренерским штабом прекращено по взаимному согласию сторон.

Вместе с Йовичевичем клуб покинули его ассистенты Юрий Беньо, Андрей Ханас и Хавьер Лобо. Еще 5 марта Видзев отстранил тренерский штаб от работы с первой командой, после чего назначил новым главным тренером сербского специалиста Александра Вуковича.

Йовичевич возглавил Видзев в октябре 2025 года. За время работы 52-летний тренер провел во главе польского клуба 15 матчей. Его команда одержала 5 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 8 поражений.

В Украине Йовичевич хорошо известен по работе с несколькими клубами. Он возглавлял Карпаты, Днепр-1 и Шахтер, с которым выигрывал чемпионат Украины.

Ранее сообщалось, что хорватский специалист рассматривался УАФ как один из кандидатов на должность главного тренера сборной Украины. Тем не менее, по имеющейся информации, стороны не смогли договориться из-за финансовых условий Йовичевича.

Также хорват отказался заменить Лупашка в Карпатах.