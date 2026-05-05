УАФ контактировала с бывшим тренером Шахтера по поводу должности главного тренера сборной Украины
Стало известно, что помешало заключить контракт
около 1 часа назад
Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко сообщил, что Украинская ассоциация футбола рассматривала вариант с назначением Игоря Йовичевича главным тренером сборной Украины.
По словам Вацко, определенные контакты между УАФ и экстренером Шахтера, Днепра-1 и Карпат действительно были. В то же время этот вариант в итоге не получил развития по нескольким причинам.
Журналист отметил, что у Йовичевича сейчас есть юридические вопросы, связанные с польским Видзевом. Кроме того, хорватский специалист имел финансовые ожидания, на которые в УАФ, по информации Вацко, не были готовы согласиться.
Вацко предположил, что уровень запроса Йовичевича был примерно сопоставим с тем, который имел Сергей Ребров. Однако, по словам журналиста, сейчас финансовые возможности УАФ ограничены.
В итоге, как рассказал Вацко, Украинская ассоциация футбола решила доверить национальную команду Андреа Мальдери.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05