Сергей Разумовский

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко сообщил, что Украинская ассоциация футбола рассматривала вариант с назначением Игоря Йовичевича главным тренером сборной Украины.

По словам Вацко, определенные контакты между УАФ и экстренером Шахтера, Днепра-1 и Карпат действительно были. В то же время этот вариант в итоге не получил развития по нескольким причинам.

Журналист отметил, что у Йовичевича сейчас есть юридические вопросы, связанные с польским Видзевом. Кроме того, хорватский специалист имел финансовые ожидания, на которые в УАФ, по информации Вацко, не были готовы согласиться.

Вацко предположил, что уровень запроса Йовичевича был примерно сопоставим с тем, который имел Сергей Ребров. Однако, по словам журналиста, сейчас финансовые возможности УАФ ограничены.

В итоге, как рассказал Вацко, Украинская ассоциация футбола решила доверить национальную команду Андреа Мальдери.