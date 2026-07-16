Сергей Разумовский

Милан планирует значительно разгрузить состав до завершения летнего трансферного окна и рассчитывает заработать на продаже футболистов около 150 миллионов евро. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, руководство итальянского клуба готово рассмотреть предложения сразу по нескольким игрокам основного состава. В Милане хотят получить дополнительные средства для перестройки команды и оптимизации состава, поэтому часть футболистов может покинуть клуб уже в ближайшие недели.

Одним из главных активов для возможной продажи остается Рафаэл Леау. Росонери готовы рассматривать предложения по 27-летнему португальскому вингеру, если они будут начинаться примерно от 60 миллионов евро. При этом в контракте игрока прописаны отступные в размере 175 миллионов евро, однако в клубе понимают, что такая сумма на данный момент выглядит малореалистичной. Представители Леау уже работают над поиском возможных вариантов продолжения карьеры для футболиста.

Также Милан готов расстаться с Сантьяго Хименесом. За 25-летнего мексиканского нападающего клуб стремится получить не менее 21 миллиона евро. В то же время процесс поиска нового клуба для форварда может быть осложнен из-за травмы голеностопа, которая влияет на интерес потенциальных покупателей.

Еще одним кандидатом на продажу является Первис Эступиньян. По данным источника, интерес к 28-летнему защитнику проявляет Астон Вилла. Изначально Милан хотел получить за футболиста около 20 миллионов евро, но сейчас в клубе ожидают, что трансфер может принести примерно 15 миллионов. Аналогичную сумму итальянцы рассчитывают выручить за Фикайо Томори. Стоимость английского защитника снизилась, в частности, из-за ситуации с контрактом, который действует только до лета 2027 года.

Серьезные изменения могут коснуться и линии полузащиты. Юссуф Фофана не входит в планы нового главного тренера Милана, поэтому клуб готов выслушать предложения по его трансферу. Ориентировочная стоимость футболиста оценивается примерно в 20 миллионов евро.

Кроме того, Милан не исключает продажи Рубена Лофтус-Чика и 22-летнего Воррена Бондо. За этих двух игроков клуб надеется в общей сложности получить около 15 миллионов евро.

Напомним, экс-наставник Карпат получил должность в Милане.