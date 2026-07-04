Павел Василенко

Милан официально объявил о назначении Серхио Наварро на должность главного тренера команды Милан Футуро. Испанец будет работать с клубной молодежью (по сути Милан U-23).

Главной задачей экс-тренера львовских Карпат на новой должности станет профессиональная подготовка и интеграция юных талантов в основную команду Милана.

Наварро был главным тренером львовских Карпат в период с июня по сентябрь 2017 года. Во главе украинского клуба испанец провел восемь матчей: одна победа, три ничьих и четыре поражения.

Последним местом работы Наварро был венгерский Дебрецен, который он возглавлял в прошлом сезоне: 15 побед, 11 ничьих и девять поражений.