Павел Василенко

Новым главным тренером молодежной сборной Украины стал Дмитрий Михайленко. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Месяц назад Унай Мельгоса завершил свою работу на этой должности.

Отметим, что до этого 53-летний Михайленко был главным тренером сборной Украины U-19, с которой вышел в полуфинал Евро-2026 и завоевал путевку на чемпионат мира-2027.

Украина U-21 в настоящее время занимает третье место в группе Н отбора на Евро-2027, имея восемь очков после шести туров.