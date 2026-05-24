Сергей Разумовский

Нападающий Олимпиакоса, который последний сезон провел за Лион на правах аренды, Роман Яремчук посетил матч заключительного 30-го тура украинской Премьер-лиги Динамо – Кудривка.

Во время первого тайма режиссеры трансляции показали форварда сборной Украины, который присутствовал в VIP-ложе стадиона «Динамо» им. В. Лобановского.

Отметим, что игрок был вызван в сборную Украины на первый сбор под руководством нового тренера Андреа Мальдеры. Известно, что он пройдет в Украине.

Напомним, что Яремчук является воспитанником Динамо, однако в первой команде не закрепился. Провел лишь 11 матчей и окончательно покинул киевский клуб в 2017 году.

Ранее сообщалось, что Лион не продлит аренду Яремчука.