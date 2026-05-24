Грандиозное возвращение? Яремчук присутствует на матче Динамо в последнем туре УПЛ
Суркису удалось уговорить звездного воспитанника киевлян?
около 1 часа назад
Нападающий Олимпиакоса, который последний сезон провел за Лион на правах аренды, Роман Яремчук посетил матч заключительного 30-го тура украинской Премьер-лиги Динамо – Кудривка.
Во время первого тайма режиссеры трансляции показали форварда сборной Украины, который присутствовал в VIP-ложе стадиона «Динамо» им. В. Лобановского.
Отметим, что игрок был вызван в сборную Украины на первый сбор под руководством нового тренера Андреа Мальдеры. Известно, что он пройдет в Украине.
Напомним, что Яремчук является воспитанником Динамо, однако в первой команде не закрепился. Провел лишь 11 матчей и окончательно покинул киевский клуб в 2017 году.
Ранее сообщалось, что Лион не продлит аренду Яремчука.