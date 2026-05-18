Украинский нападающий Роман Яремчук не продолжит выступления за Лион после завершения арендного соглашения. Об этом сообщил технический директор французского клуба Матье Луи-Жан, на которого ссылается издание TOP Mercato.

По информации представителя клуба, руководство Лиона уже сформировало предварительный план кадровых изменений перед стартом летнего трансферного окна. В этом списке Яремчука не рассматривают как футболиста, который останется в команде на постоянной основе. Такая же участь ожидает и бразильского форварда Эндрика, который после завершения аренды вернется в Реал.

Луи-Жан подчеркнул, что одной из главных задач клуба в ближайшее время станет усиление линии атаки. Именно поэтому Лион уже готовится к тому, что сразу двое арендованных игроков покинут команду после завершения сезона.

Роман Яремчук присоединился к французскому клубу зимой, перейдя из Олимпиакоса на правах аренды. В соглашении между сторонами также была прописана опция выкупа футболиста за 5 миллионов евро.

Во второй половине сезона украинец получал регулярную игровую практику и провел 13 матчей в составе Лиона. За это время нападающий отличился 5 забитыми мячами и сделал 1 результативную передачу, что стало довольно неплохим показателем на фоне его адаптации в новом чемпионате.

Лион завершил розыгрыш Лиги 1 на четвертом месте в турнирной таблице. Благодаря этому результату команда получит возможность сыграть летом в квалификации Лиги чемпионов, где попытается пробиться в основной этап самого престижного еврокубка.