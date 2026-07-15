Сергей Разумовский

Бразильский вингер Габриел Мек приблизился к переходу в Шахтер. По информации журналиста Калиела Дорнелеса, Гремио согласился принять предложение донецкого клуба по трансферу 18-летнего футболиста.

Сообщается, что финансовые условия, предложенные Шахтером, полностью удовлетворили руководство бразильского клуба. Таким образом, на уровне клубов сделка фактически получила зеленый свет, а главным вопросом для ее завершения остаются личные условия контракта самого игрока с украинской стороной.

Если Шахтеру удастся договориться с Меком по деталям будущего сотрудничества, трансфер может быть окончательно оформлен в ближайшее время. Для донецкого клуба это может стать очередным подписанием молодого бразильского футболиста с перспективой дальнейшего развития в первой команде.

Тем временем ситуация пока не является полностью решенной. Ранее появлялась информация, что сам Габриел Мек не был настроен на переезд в Украину из-за войны. Именно позиция футболиста может стать ключевым фактором на финальном этапе переговоров.

Мек является воспитанником Гремио и считается одним из перспективных молодых игроков клуба. Шахтер традиционно активно работает на бразильском рынке, привлекая технических атакующих футболистов, поэтому интерес к 18-летнему вингеру вписывается в трансферную стратегию донецкой команды.

Напомним, суперталант Шахтера получил травму и выбыл до осени.