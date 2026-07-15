Павел Василенко

Чемпионат мира 2026 сопровождается всё более громкими скандалами вокруг судейства. Тренеры и футболисты открыто обвиняют арбитров в ошибках и предвзятости, однако ФИФА не спешит с дисциплинарными мерами. По информации The Athletic, в федерации решили дождаться завершения турнира, а уже потом рассмотреть возможные наказания для тех, кто, по мнению организации, перешел черту допустимой критики.

Среди самых громких заявлений – слова главного тренера сборной Египта Хоссама Хассана, который после поражения от Аргентины обвинил французского арбитра Франсуа Летексье в необъективности и заявил, что на судью повлияло давление аргентинской стороны.

После вылета Швейцарии резко высказался и защитник Мануэль Аканджи. Он заявил, что арбитр Жоау Пиньейру принимал все спорные решения в пользу Аргентины, а его команда оказалась в неравных условиях.

К критике присоединился и наставник Англии Томас Тухель. Немец остался недоволен работой австралийского арбитра Алирезы Фагани, назвав судейство непоследовательным и таким, что способно повлиять на результат любого матча. Ожидается, что все эти заявления ФИФА детально рассмотрит уже после завершения чемпионата мира.