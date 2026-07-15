Павел Василенко

Сборная Франции провела один из самых слабых матчей в своей современной истории и без шансов уступила Испании (0:2) в полуфинале чемпионата мира. Команда Луиса де ла Фуенте полностью переиграла соперника, а статистика лишь подтвердила кризисную игру «трехцветных».

После финального свистка футбольные эксперты отметили не только уверенное выступление испанцев, но и беспомощность Франции в атаке. Данные Opta свидетельствуют, что команда Дидье Дешама показала худшую атакующую эффективность на чемпионатах мира с 1966 года.

За весь матч французы нанесли всего 10 ударов и создали моментов только на 0,3 ожидаемого гола (xG) – это самый низкий показатель сборной Франции за весь период ведения такой статистики.

Поражение оставило действующих вице-чемпионов мира без финала, тогда как Испания уверенно шагает к решающему матчу турнира. После игры капитан французов Килиан Мбаппе признал, что команда действовала «хаотично» и не смогла навязать сопернику свою игру.