Сергей Разумовский

Нападающий Шахтера U-21 Мохамаду Канте пропустит значительную часть межсезонной подготовки из-за травмы. Об этом сообщает «ТаТоТаке».

В межсезонье гамбийский форвард перешел из команды U-19 в новосозданный состав U-21, однако полноценно начать работу на новом уровне не успел.

По данным источника, Канте провел лишь одну тренировку с Шахтером U-21, после чего почувствовал дискомфорт в области приводящей мышцы. Дальнейшее медицинское обследование выявило повреждение, из-за которого футболист будет вынужден пропустить большую часть подготовительного периода.

Ориентировочный срок восстановления Мохамаду составляет от шести до восьми недель. Таким образом, возвращение нападающего к полноценной работе в общей группе ожидается не ранее сентября.

Для молодого футболиста это неприятная потеря времени, ведь именно во время межсезонных сборов он должен был адаптироваться к новой команде, требованиям тренерского штаба и более высокому уровню соревнований в категории U-21.

В сезоне-2025/26 Канте стал одним из самых ярких открытий чемпионата U-19 и ключевым игроком Шахтера. Форвард из Гамбии забил 28 мячей в 28 матчах, установив новый рекорд турнира.

Он превзошел предыдущее достижение нападающего Динамо Матвея Пономаренко, который в сезоне-2023/24 отличился 24 голами. Кроме того, Канте записал на свой счет девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Канте может перейти в другой клуб УПЛ.