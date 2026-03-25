Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер поделился ожиданиями от противостояния с Украиной в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2026. Наставник отметил, что команда сосредоточится на собственных сильных сторонах и игровой дисциплине. Слова приводит УАФ.

Самое интересное в футболе то, что ты не знаешь, как сложится игра и как соперник выстроит свою тактику. Есть элемент того, что нужно уметь адаптироваться. Мы хотим играть, опираясь на наши сильные стороны. Я считаю, что у нас хорошая оборонная организация. Это именно то, что нам нужно. У нас также есть игроки, которые могут создавать проблемы сопернику в атаке.

Что касается схем, концептуально большой разницы нет. В игре гораздо больше факторов. Для нас главное — наше настроение, наша общая идея, то, как мы хотим работать вместе, насколько мы едины. Если нам это удастся, то, думаю, у нас будет хорошая возможность победить.