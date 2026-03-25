Владимир Кириченко

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук рассказал о своем состоянии здоровья и выступлениях за Лион во второй части сезона-25/26.

Еще одно интервью, где будет ответ на вопрос, который интересует всех: «Как здоровье Романа Яремчука»?

«Спасибо, все хорошо. Рад присоединиться к сборной, потому что всегда с большими эмоциями едешь сюда. Все хорошо. Сегодня провел тренировку, завтра, финальная тренировка перед решающим решающим матчем, поэтому готовлюсь, буду готовиться к матчу».

После последнего сбора в этом промежутке ты сменил клуб. Как сейчас ты себя чувствуешь? Как твое эмоциональное состояние? Насколько это улучшилось после того, как ты в «Лионе» оказался?

«Конечно, я я оказался в очень большом клубе, где очень большие задачи стоят, поэтому конечно работаю с большим вдохновением.

Это огромный опыт для меня, как для человека, и для футболиста, поэтому открыт для новых новых впечатлений, открыт для новых учеб. Я надеюсь, самое лучшее еще впереди, буду много работать».

Знаем, как Паулу Фонсека относится к Украине и когда ты ехал в сборную, что он возможно тебе сказал?

«Конечно, Паулу очень ярый фанат Украины. Он поддерживает не только на словах, но и на деле. Я знаю, что он приглашал украинских детей на тренировочную базу «Лиона», поэтому у него действительно самые теплые чувства к Украине. И он пожелал нам, чтобы мы пробились на чемпионат мира и много удачи».

26 марта подопечные Сергея Реброва сыграют против Швеции в рамках плей-офф квалификации ЧМ-2026. Победитель встретится с сильнейшим из пары Польша – Албания.

Накануне Яремчук присоединился к сборной Украины в Испании вопреки информации о травме.