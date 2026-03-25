Владимир Кириченко

Защитник сборной Украины Илья Забарный поделился мыслями накануне матча плей-офф отбора на ЧМ-2026 против команды Швеции.

Теперь давай про будущего соперника – сборную Швеции. Говорят разное. Кто-то называет шведов фаворитами, кто-то говорит, что игра будет сложной. Какие у тебя первые мысли о Швеции возникают?

«Хорошая команда, на самом деле, и я уверен, что будет тяжело. Я думаю, шансы равные у всех, поэтому, да, будет сложно. Мы настраиваемся. У нас уже нет такого выбора. Надо идти с холодной головой, выигрывать первую игру и дальше двигаться».

Ты стойкий к таким моментам, к важным матчам. Какие советы новичкам? Потому что у нас и Пономаренко, и Крущинский, и Сарапий, он не впервые в сборной, но тоже приезжает после долгой паузы. Как их подвести к такому же состоянию, которое есть у тебя?

«В принципе, я думаю, это от всех игроков чувствуется. Спокойно реагируем, потому что с холодной головой надо подходить к таким матчам. И, конечно, есть ответственность и все понимают, насколько это важно. И мы все помним прошедший отбор чемпионата мира, как мы после Уэльса зашли в раздевалку, какие были и тогда эмоции.

И, я думаю, с этим чувством готовимся. Я думаю, через спокойствие всех остальных, через уверенность мы подходим.

Мы подойдем в лучших кондициях – а там уже будет, как будет».

26 марта подопечные Сергея Реброва сыграют против Швеции в рамках плей-офф квалификации ЧМ-2026. Победитель встретится с сильнейшим из пары Польша – Албания.

Накануне ПСЖ с Заборным разгромил Ниццу и возглавил Лигу 1.