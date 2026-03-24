Денис Седашов

Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на матче плей-офф квалификации чемпионата мира-2026 между сборными Украины и Швеции. Поединок доверили португальской группе рефери во главе с Жоау Пиньейру. Сообщает УАФ.

Помогать ему на линиях будут соотечественники Бруну Алвеш Жезуш и Лусиану Майя. Обязанности четвертого судьи выполнит бельгиец Эрик Ламбрыхтс. За систему VAR также будут отвечать представители Португалии — Тьягу Мартинш и Андре Нарсишу.

Встреча Украина — Швеция состоится 26 марта в Валенсии на стадионе Сьюдад де Валенсия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

