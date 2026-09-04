Сергей Разумовский

Португальский Порту официально объявил о подписании бразильского атакующего полузащитника Габриэла Мека. Ранее футболист достиг предварительной договоренности с донецким Шахтером, однако в итоге продолжит карьеру в чемпионате Португалии. О завершении трансфера сообщила пресс-служба клуба.

Queres saber o porquê? 🤔 A alcunha 𝐌𝐞𝐜 e o número 3️⃣7️⃣#BemVindoMec pic.twitter.com/DEPd6gihXI — FC Porto (@FCPorto) September 2, 2026

Контракт с 18-летним бразильцем рассчитан до 2031 года. Финансовые детали сделки не были полностью разглашены, однако, по имеющейся информации, Порту заплатил за игрока около 11 миллионов евро. Эта сумма оказалась меньше предложения, которое ранее согласовал Шахтер.

Габриэл Мека считается одним из самых перспективных бразильских футболистов своего поколения. Атакующий полузащитник отличается техникой, скоростью работы с мячом, хорошим видением поля и способностью действовать сразу на нескольких позициях в атакующей линии. Именно поэтому интерес к нему со стороны европейских клубов появился еще до его полноценного перехода на взрослый уровень.

Одним из первых серьезных претендентов на футболиста стал донецкий Шахтер. Украинский клуб долгое время вел переговоры с Гремио и прилагал значительные усилия, чтобы оформить переход молодого исполнителя. Стороны фактически согласовали основные условия сделки: бразильский клуб был готов отпустить Мека, а сам футболист согласился на переезд в Украину.

Однако трансферная ситуация изменилась из-за позиции окружения игрока. Представители футболиста не поддержали его переход в Украину, которая продолжает противостоять полномасштабной агрессии. В итоге именно этот фактор стал определяющим и не позволил Шахтеру завершить сделку, которая казалась практически оформленной.

Порту воспользовался ситуацией и предложил бразильцу альтернативный вариант продолжения карьеры в Европе. Несмотря на то, что финансовое предложение португальского клуба было меньше, чем у Шахтера, выбор пал именно на них. После согласования последних деталей стороны подписали долгосрочный контракт.

В текущем сезоне чемпионата Бразилии Габриэл Мек провел 32 матча, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. В общей сложности атакующий полузащитник сыграл 1453 минуты, продемонстрировав стабильное участие в матчах первой команды.

Ранее сообщалось, что у другого атакующего полузащитника, которого Шахтер передал в аренду, возникли проблемы в новом клубе.