Григорчук отреагировал на третье пришествие в Черноморец
Одесситы вернули самого успешного тренера в современной истории
около 9 часов назад
Новый-старый тренер «Черноморца» Роман Григорчук прокомментировал начало нового периода в одесском клубе. Его слова приводит пресс-служба «моряков«.
Есть ли сейчас похожие эмоции с теми, что ощущал в 2010 году, когда впервые возглавил Черноморец? Да, сходство есть. Прежде всего в том, что я рад быть здесь. Черноморец в моей жизни занимает очень важное место. Я просто люблю этот клуб и приложу все усилия, чтобы помочь Черноморцу снова выйти на высокий уровень, - отметил Григорчук.
Григорчук дважды в своей карьере работал с «Черноморцем». Сначала с 2010 по 2014 год, а в 2021 году специалист во второй раз возглавил одесскую команду, проработав до 2024 года.
У руля «Черноморца» опытный наставник заменит Александра Кучера.
