Гризманн установил уникальный рекорд результативности за Атлетико
Мадридцы разгромили в Лиге чемпионов Айнтрахт
около 4 часов назад
Французский нападающий Атлетико Антуан Гризманн стал первым футболистом в клубной истории, которому удалось достичь отметки в 200 забитых мячей. Об этом сообщает официальный сайт мадридцев.
Юбилейный результативный удар форвард оформил в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов против Айнтрахта из Франкфурта-на-Майне. Встреча завершилась разгромной победой Атлетико – 5:1. Гризманн отличился на 45+1-й минуте, сделав счет 3:0.
Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
Атлетико – Айнтрахт 5:1 (Распадори 4, Ле Норман 33, Гризманн 45+1, Симеоне 70, Альварес 82 пен – Буркард 57)
Ближайшим преследователем француза среди бывших игроков Атлетико является Анхель Корреа, который в настоящее время выступает за мексиканский клуб Тигрес и имеет в активе 88 голов. Среди действующих игроков команды третью позицию занимает полузащитник Коке с 48 забитыми мячами.