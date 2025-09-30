Бывший полузащитник Динамо Александр Алиев рассказал о уроках, которые усвоил уже после завершения карьеры футболиста.

В 17 лет, когда я начал играть, все те поступки, которые я совершал, – я хотел бы все это убрать. Я делал бы все совершенно иначе. Моя голова, мои мысли были бы направлены только на одно – на футбол. Правильно мне говорил Игорь Суркис: «Поиграй в футбол, у тебя карьера 15-20 лет. Поиграй, заработай, а девочки никуда не убегут. Надо слушать старших. Я знаю, что Игорь Суркис мне никогда в жизни не желал плохого и до сих пор не желает.

Знаете, я никогда не буду никому ничего рассказывать. Я даю много интервью, и заметьте, что в каждом интервью я всегда говорю: «Никогда не повторяйте моих ошибок». Есть легендарный пример — это Криштиану Роналду, который сам себя сделал. А есть, как говорят, замечательный пример — Александр Алиев, который сам себя уничтожил. Вот и все.

Я всем детям, футболистам-новичкам, говорю: «Ребята, в первую очередь вы должны думать о футболе, но не забывая, конечно, о школе. Гулянки всегда будут. Самое главное: заработайте — и слава будет. Если будете играть в хорошем клубе — будет и слава, будут и деньги. А потом все отдыхать будут спокойно.