Мы на подъеме, и это отражает выполненную нами работу. Хорошо, что мы можем это продемонстрировать на поле. Однако после нескольких матчей сложно заглядывать далеко вперед. Впереди еще долгий путь. Как и в жизни будут трудности, которые нужно будет преодолеть. Всегда есть взлеты и падения.

5:2 с Реалом? Никто не помнит, что было вчера. Только настоящее имеет значение. Мы должны смотреть в лицо будущему и верить в то, что мы делаем.