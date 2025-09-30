Симеоне считает, что футбол Атлетико «на подъеме»
При этом «Эль Чоло» призвал подопечных забыть 5:2 с Реалом
около 4 часов назад
Главный тренер Атлетико Диего Симеоне поделился мыслями относительно матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов против Айнтрахта. Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.
Мы на подъеме, и это отражает выполненную нами работу. Хорошо, что мы можем это продемонстрировать на поле. Однако после нескольких матчей сложно заглядывать далеко вперед. Впереди еще долгий путь. Как и в жизни будут трудности, которые нужно будет преодолеть. Всегда есть взлеты и падения.
5:2 с Реалом? Никто не помнит, что было вчера. Только настоящее имеет значение. Мы должны смотреть в лицо будущему и верить в то, что мы делаем.
Матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов Атлетико – Айнтрахт состоится во вторник, 30 сентября на стадионе Ванда Метрополитано в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву. Следить за онлайн-трансляцией игры можно на странице события Атлетико – Айнтрахт на Xsport.ua.