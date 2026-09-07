Павел Василенко

Ингулец и Василий Кобин решили прекратить сотрудничество. По информации инсайдера Игоря Бурбаса, стороны пришли к такому решению из-за неоправданных ожиданий от результатов команды.

Кобин возглавил клуб из Петрово более двух лет назад. В прошлом сезоне Ингулец не смог выполнить главную задачу – повыситься в классе и вернуться в УПЛ.

Новый чемпионат команда также начала нестабильно. Неутешительные результаты не позволили Ингульцу закрепиться среди лидеров Первой лиги, а сейчас клуб находится лишь в середине турнирной таблицы.

После шести сыгранных матчей команда из Петрово имеет в своем активе восемь очков и занимает восьмое место.

В седьмом туре Первой лиги Ингулец 12 сентября сыграет на своем поле против харьковского Металлиста.